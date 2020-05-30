Відкриття нового корпусу дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит перенесли через карантин. Корпус планували відкрити в червні, але тепер відкриття відбудеться не раніше липня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч коронавірус і попсував плани, однак відкрити сучасне відділення Охматдиту потрібно влітку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Читайте також: Новий корпус Охматдиту добудували

Ми обіцяли відділення в червні, але коронавірус і тут попсував нам плани. Втім сучасне відділення Охматдиту треба відкрити влітку,

– зазначив Володимир Зеленський.

Разом з тим, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв, що відкрити корпус можна буде наприкінці липня.

В повідомленні також йдеться про те, що наразі усе готово до проведення тендерів для оновлення 220 приймальних відділень в опорних лікарнях.

Що відомо про новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит? Будівництво нового корпусу лікарні почалося ще у 2011 році, проте у 2013 році його зупинили. Після трирічної перерви роботи поновилися у 2016 році, і у 2018 році відкрили перший комплекс лікарні.

Як виглядає корпус Охматдиту: дивіться відео