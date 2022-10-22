Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В частности, в больнице закупят генераторы.
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Медучреждения готовят к вероятному отсутствию света
В Минздраве отметили, что, несмотря на отчаянные попытки россиян погрузить Украину во тьму, медицинские учреждения активно готовятся к автономной работе.
Это делают для того, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на качество медицинского обслуживания пациентов из-за отсутствия электричества.
Для медучреждений, у которых нет средств профинансировать приобретение альтернативных источников питания, Министерство здравоохранения закупит еще 1126 мощных генераторов.
В медучреждениях закупят генераторы / Фото МОЗ
Коротко об атаках 22 октября
- Суббота 22 октября началась для украинцев с воздушной тревоги. Впоследствии в сети появились сообщения о вражеских ударах по разным городам.
- В частности, оккупанты атаковали Волынскую, Ровненскую, Хмельницкую, Кировоградскую и Одесскую области.
- Украинским защитникам удалось уничтожить 18 российских ракет. Для этого привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильно-огневые группы.
- В Укрэнерго рассказали, что россияне в очередной раз ударили по энергетической системе Украины. Масштабы разрушений могут быть больше, чем последствия атаки 10 – 12 октября.