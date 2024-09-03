Однако нередко влияние гаджетов на глаза демонизируется: в сети активно распространяется информация о глазных заболеваниях от монитора и сразу предлагаются чудо-средства. Поэтому врач-офтальмолог медицинского центра "Эксимер" Лидия Платонова рассказала 24 Каналу, что действительно делает с нами любовь к "экранной" жизни и какие методы сохранения зрения действенные, а какие не стоят ваших усилий.

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Миф 1: из-за компьютеров развивается близорукость

На самом деле может лишь временно ухудшиться острота зрения. И это зависит не от вредности того или иного гаджета, а от количества времени, которое мы проводим за ним.

Если это 8-часовой рабочий день за компьютером, логично, что глаза устают от такой чрезмерной нагрузки. Особенно когда человек не имеет перерывов для отдыха глаз и не выполняет хоть какую-то минимальную зарядку: потянуться, наклониться, размяться, пройтись.

Миф 2: экраны гаджетов портят зрение и повреждают сетчатку глаза

Дело не в экране, а в интенсивной работе на близкое расстояние. Согласитесь, это касается не только телефона или компьютера. Так же на зрение влияет чтение, рисование, вязание, работа, связана с бьюти-индустрией: лешмейкеры, маникюрши работают на близком расстоянии длительный промежуток времени, минимум 6-8 часов в день, и жалуются на усталость глаз.

Лидия Платонова "Хочу заметить: до сих пор нет доказанных фактов, что сетчатка глаза страдает от работы за компьютером. Сам ПК не влияет на остроту зрения, на состояние структур глаза, поэтому не может приводить к заболеваниям. Экран гаджета не излучает каких-то вредных волн, которые повреждают сетчатку и снижают зрение."

Почему длительная фокусировка на близкое расстояние вредит зрению?

Когда мы смотрим близко, глаза напрягаются, а когда вдаль – расслабляются. Но замечу: так аккомодация работает у людей, не имеющих определенных наследственных или приобретенных заболеваний, например близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

Итак, после длительной работы на близкое расстояние мы чувствуем, что хуже видим предметы, расположенные вдалеке. А все потому, что глаз не может достаточно расслабиться. Однако после отдыха, когда мышца наконец расслабится, острота зрения в даль снова восстановится.

Миф 3: чтобы улучшить зрение после воздействия гаджета, надо делать зарядку для глаз

Лидия Платонова "Сразу подчеркну: упражнения вроде зарядки для глаз не имеют никакого смысла, ведь она тренирует мышцу, что двигает глазом, а не ту, что отвечает за четкость фокуса."

Немного анатомии для понимания, почему популярная с детства зарядка неэффективна

Условно мышцы глаза можно поделить на две группы. Первая двигает глаз в разных направлениях: вверх-вниз, влево-вправо, по диагонали. Вторая расположена внутри глаза, эти мышцы (называются цилиарные) помогают менять фокус с близкого расстояния на дальнее. Вот они и отвечают за остроту зрения.

Поэтому зарядка для глаз типа смотреть в разные стороны, рисовать буквы, какие-то фигурки является неэффективной для улучшения зрения, потому что в ней задействованы мышцы первой группы, что двигают глазом.

Миф 4: правило 20/20/20 является панацеей от перенапряжения глаз после компьютера

Конечно, можно делать упражнения вроде посмотреть ближе-дальше. Однако это целесообразно только для определенной категории людей.

Например, у вас дальнозоркость. Когда смотрите вдаль, ваш глаз напрягается, и когда делаете что-то руками или фокусируетесь на близком расстоянии (читаете, шьете), глаз напрягается вдвое больше! Итак, чтобы уменьшить такую нагрузку, избавиться от головной боли напряжения, вам надо просто пользоваться очками.

Так же и близоруким – лучшим вариантом будет постоянное ношение очков или контактных линз.

Миф 5: людям после 45 особенно вредно проводить время за компьютером

Врач "Тем, кому 40 – 45 лет и старше, нагрузка на близкое расстояние не страшна, поэтому можете спокойно “зависать” в гаджетах столько, сколько нужно, без каких-то зарядок для глаз. Ведь при возрастных изменениях в сетчатке, хрусталике или зрительном нерве упражнениями зрение не улучшишь, а работой за компьютером не ухудшишь."

Миф 6: аппаратное лечение полностью восстановит зрение после компьютера

Аппаратное лечение имеет смысл для людей, у которых есть недостаточность аккомодации (перевод фокуса с ближнего предмета на дальний и наоборот). Но потребность в этих процедурах определяется только после консультации врача и проведения определенных обследований. Например, аппаратные методики входит в обязательный комплекс лечения косоглазия у детей.

Так какой вред наносит сидение за гаджетами?

Единственное, на что существенно влияет работа за компьютером, – это на появление сухости в глазах. Почему? Когда мы на чем-то сосредоточены, то забываем моргать. Если этого долго не делать, глазная поверхность пересушивается, глаза краснеют, начинается дискомфорт, жжение, слезотечение.

Такое состояние компенсируется закапыванием капель или IPL-терапией. Интенсивное импульсное излучение улучшает функцию мейбомиевых желез, которые вырабатывают защитный муциново-липидный слой, защищающий глаза от сухости.

Безопасная работа с компьютером

Чтобы глаз меньше напрягался и из-за неправильной работы цилиарной мышцы не ухудшалась острота зрения вдаль, придерживайтесь простых правил: