Клинические испытания вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британо-шведской компанией AstraZeneca, подтвердили, что препарат вызывает у пожилых людей такой же иммунный ответ, как и у молодых добровольцев.

Эти данные озвучили на закрытом научном собрании разработчиков вакцины, пишет The Guardian со ссылкой на источник в AstraZeneca.

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Безопасна для всех

В то же время компания подтвердила, что в ходе клинических испытаний препарат вызвал стабильный иммунный ответ у добровольцев старше 56 лет, а в некоторых случаях старше 70 лет. В этой возрастной группе производился тот же тип антител, как и у молодых пациентов.

Примечательно, что у добровольцев старшего возраста было выявлено меньше побочных реакций, чем у младших участников.

Обнадеживает тот факт, что иммуногенные реакции у пожилых и молодых людей были одинаковыми, а реактогенность в старшей группе была ниже, хотя COVID-19 у таких пациентов протекает тяжелее. Эти результаты стали дополнительным подтверждением безопасности и эффективности вакцины AZD1222,

– говорится в сообщении.

Когда будет готова вакцина

Компания надеется, что вакцина будет готова для ограниченного использования уже в ближайшие месяцы.

"Мы ожидаем получения результатов испытаний фазы 2/3 до конца года, и, если они будут одобрены внутри стран, дозы потенциальной вакцины могут быть доступны для использования до конца года", – отметили в компании

Вместе с тем большинство экспертов не разделяют оптимизма AstraZeneca. В частности, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) считает, что вакцина будет доступна не раньше, чем в первой половине 2021 года.