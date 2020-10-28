Клінічні випробування вакцини, розробленої Оксфордським університетом спільно з британо-шведською компанією AstraZeneca, підтвердили, що препарат викликає у людей похилого віку таку ж імунну відповідь, як і у молодих добровольців.

Ці дані озвучили на закритому науковому зібранні розробників вакцини, пише The Guardian з посиланням на джерело в AstraZeneca.

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Безпечна для всіх

Водночас компанія підтвердила, що в ході клінічних випробувань препарат викликав стабільний імунну відповідь у добровольців старше 56 років, а в деяких випадках старше 70 років. У цій віковій групі вироблявся той же тип антитіл, що й у молодих пацієнтів.

Примітно, що у добровольців старшого віку було виявлено менше побічних реакцій, ніж у молодших учасників.

Подає надію той факт, що імуногенні реакції у людей похилого і молодих людей були однаковими, а реактогенність у старшій групі була нижчою, хоча COVID-19 у таких пацієнтів протікає важче. Ці результати стали додатковим підтвердженням безпеки та ефективності вакцини AZD1222,

– йдеться в повідомленні.

Коли буде готова вакцина

Компанія сподівається, що вакцина буде готова для обмеженого використання вже в найближчі місяці.

"Ми очікуємо отримання результатів випробувань фази 2/3 до кінця року, і, якщо вони будуть схвалені всередині країн, дози потенційної вакцини можуть бути доступні для використання до кінця року", – зазначили в компанії

Разом з тим більшість експертів не поділяють оптимізму AstraZeneca. Зокрема, міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок (Matt Hancock) вважає, що вакцина буде доступна не раніше, ніж в першій половині 2021 року.