Психическое здоровье и онкология

Рак – вторая по важности причина смерти во всем мире. Факторы его риска интенсивно изучают. Однако о влиянии психосоциальных факторов на его развитие известно мало.

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Ранее ученые связывали одиночество и социальную изоляцию с факторами риска развития рака, как ожирение и курение. Рак чаще развивается у людей, на которых действует стресс, депрессия и нехватка социальной поддержки. Жизнь без партнера связана с диагностикой рака на поздних стадиях.

Одиночество повышает риск рака

В новой научной работе финские ученые фокусировались на связи риска рака с социальной изоляцией (объективным недостатком социальных контактов с другими людьми) и одиночеством (субъективным ощущением). Исследование было начато в 1980-х годах, в нем участвовало 2570 жителей Финляндии средних лет. За их здоровьем ученые наблюдали до сих пор, фиксируя данные историй болезни.

Осведомленность о действии одиночества на здоровье постоянно растет. Поэтому важно изучить его в деталях, включая механизмы, отвечающие за его патологическое воздействие. Это позволит лучше справиться с вредными эффектами одиночества, а также найти мишени для профилактических вмешательств.

– сказала автор исследования Сиири-Лииси Краав.

За время наблюдения рак развился примерно у 25% участников исследования, а 11% скончались от онкологических патологий. Одиночество было связано с увеличением риска развития рака примерно на 10%. Эта связь сохранялась, независимо от социального положения, образа жизни, болезней сердца. Смертность от рака была выше у людей, которые в начале исследования не были замужем, были вдовцами или разведенными.