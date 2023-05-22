Психічне здоров'я та онкологія

Рак – друга за важливістю причина смерті у всьому світі. Чинники його ризику інтенсивно вивчають. Однак про вплив психосоціальних факторів на його розвиток відомо мало.

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Раніше вчені пов'язували самотність та соціальну ізоляцію з такими факторами ризику розвитку раку, як ожиріння та куріння. Рак частіше розвивається у людей, на яких діє стрес, депресія та нестача соціальної підтримки. Життя без партнера пов'язане з діагностикою раку на пізніх стадіях.

Самотність підвищує ризик раку

У новій науковій роботі фінські вчені фокусувалися на зв'язку ризику раку із соціальною ізоляцією (об'єктивним нбраком соціальних контактів з іншими людьми) та самотністю (суб'єктивним відчуттям). Дослідження було розпочато у 1980-х роках, у ньому брали участь 2570 жителів Фінляндії середнього віку. За їхнім здоров'ям вчені спостерігали до тепер, фіксуючи дані історій хвороби.

Поінформованість про дію самотності на здоров'я постійно зростає. Тому важливо вивчити його в деталях, включаючи механізми, які відповідають за його патологічний вплив. Це дозволить краще впоратися зі шкідливими ефектами самотності, а також знайти мішені для профілактичних втручань,

– сказала авторка дослідження Сіірі-Ліїсі Краав.

За час спостереження рак розвинувся приблизно в 25% учасників дослідження, а 11% померли від онкологічних патологій. Самотність була пов'язана зі збільшенням ризику розвитку раку приблизно на 10%. Цей зв'язок зберігався, незалежно від соціального стану, способу життя, хвороб серця. Смертність від раку була вищою у людей, які на початку дослідження не були одружені, були вдівцями або розлученими.