Одесский лабораторный центр Минздрава сообщил, что морская вода у берегов Одессы не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

На основе проведенного анализа, Одесский лабораторный центр Минздрава рекомендует жителям и гостям города воздержаться от купания в море.

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Согласно результатам, в Одессе нет ни одного пляжа, который соответствовал бы нормативам. Следовательно, чтобы покупаться в море, одесситам придется выезжать за пределы города.

В рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, возле пляжей Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов отобраны 93 пробы морской воды на микробиологические показатели и 43 пробы на санитарно-химические показатели. По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам,

– говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 11 июня Черное море на берегах Одесской области прогрелось до 19 – 21°C.



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