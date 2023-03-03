Есть убедительные подтверждения, что средиземноморская диета защищает от сердечно-сосудистых болезней. Однако ее влияние можно даже усилить, сочетая выбор полезных блюд с другими здоровыми привычками, характерными для Средиземноморского региона, например, послеобеденным отдыхом и коммуникабельностью.

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Новое исследование средиземноморского образа жизни

В основном такой образ жизни ведут жители Средиземноморья, и существует мало информации о его полезном влиянии на жителей других регионов нашей планеты. Поэтому исследователи изучили влияние средиземноморских привычек на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака или других причин у 110 799 здоровых британцев в возрасте от 40 до 75 лет.

Все участники зарегистрировались в Британском биобанке в период с 2009 по 2012 годы, поэтому в среднем их здоровье отслеживали в течение 9 лет. Для оценки соответствия участников к средиземноморскому образу жизни ученые использовали 25-балльный индекс MEDLIFE и анкету с вопросами о пищевых привычках, физической активности, общении с семьей и друзьями, сон.

Средиземноморский способ уменьшает риск смерти

Оказалось, люди, чей образ жизни больше похож на привычки жителей Средиземноморья (включая неторопливые приемы пищи, частое общение с семьей и друзьями, регулярную физическую активность, крепкий сон и т.д.), на 28 – 29% реже страдали раком и сердечно-сосудистых заболеваний

Что интересно, риск смерти от рака снижали все аспекты средиземноморской жизни (диета, физическая активность, общительность), а от сердечно-сосудистых заболеваний – преимущественно те, которые не были связаны с питанием.

Таким образом, как сообщили исследователи на конференции Американской кардиологической ассоциации, не только здоровое питание, но и другие привычки Средиземноморья могут быть полезны всем людям.