Предыдущие исследования показали, что в ответ на активность человеческий организм вырабатывает сигнальные молекулы белка PGC-1, которые регулируют энергетический обмен. Однако оставалось непонятным, станет ли человек быстрее худеть с помощью тренировок, если увеличить количество этого белка.

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Новое исследование похудения

Авторы нового исследования, специалисты из Университета Кобе в Япомне, ранее обнаружили, что PGC-1 есть несколько вариаций. При этом недавно открытых молекул типов b и c во время тренировки вырабатывается в десятки раз больше от известных молекул типа а.

В ходе эксперимента с мышами, в которых выключили способность вырабатывать варианты b и c, ученые обнаружили, что эти животные использовали меньше кислорода и меньше жира во время и после упражнений. Это указывает на то, что их метаболизм не отвечал на упражнения со стороны энергетического обмена, хотя мышечная масса увеличивалась независимо от способности производить эти варианты белка.

Молекулы ответственные за потерю веса

Также было проведено исследование с участием людей, включая тех, кто страдает сахарным диабетом 2 типа, чтобы понять, как новые типы сигнальных молекул влияют на энергетический обмен. Участники выполняли упражнения в течение 30 минут и находились под наблюдением в течение трех часов после.

Наблюдения показали, что низкий уровень молекул типов b и c коррелировал с уменьшенным потреблением кислорода и снижением энергозатрат, что приводило к увеличению жировых отложений, независимо от наличия диабета.

На основе этих результатов авторы предполагают возможность создания новых терапевтических средств против ожирения, которые будут стимулировать расход энергии путем повышения уровня сигнальных молекул типов b и c. Это может привести к разработке новых лекарств, которые способствуют потере веса без изменения диеты и увеличения физической активности.