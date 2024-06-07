Пробиотики – это микроорганизмы, которые увеличивают популяцию полезных бактерий в организме. Их можно найти в йогуртах, кефирах и других ферментированных продуктах, диетических добавках и косметических средствах, об этом 24 Каналу рассказала Елена Щербак, персональный врач lilo.

Также на тему Действительно ли соки такие полезные: опровергаем 5 самых распространенных мифов

Для чего назначают пробиотики

Приобрело популярность употребление пробиотиков для восстановления кишечной микрофлоры при лечении гастроэнтерологических заболеваний. Логика такова: антибиотики уничтожают все бактерии в организме (и вредные, и вместе с ними полезные), поэтому кишечник необходимо заселять новыми полезными бактериями после или во время приема антибиотиков.

Елена Щербак "Проблема только в том, что эффективность этого подхода пока не доказана. То есть исследования все еще активно идут, в отличие от гомеопатических препаратов, пробиотические имеют шанс стать доказательными и действительно войти в практику. Но пока нет финальных выводов, смысла испытывать наши организмы рано."

Насколько полезны пробиотики

Различные пробиотики по-разному влияют на человеческие органы, есть некоторые, что действительно доказали свою пользу, но есть и те, что точно говорят нам о вреде. Например, было обнаружено, что употребление пробиотиков вместе или после антибиотиков на самом деле задерживает восстановление микрофлоры кишечника и вызывает нарушение его функционирования.

Также исследователи отмечают, что у каждого человека реакция на одни и те же пробиотики может быть индивидуальной, поэтому применение индивидуального подхода к приему этих добавок дает больше шансов на получение пользы для здоровья.

Елена Щербак "Пробиотики еще нуждаются в изучении, и только потом финальных выводов, поэтому спешить употреблять такие препараты где-то просто не имеет никакого смысла, а в некоторых случаях имеет плохое влияние на здоровье."

Когда пробиотики могут быть опасными

Поскольку производство и распространение пробиотиков не регулируется, как лекарства, имеем связанные с этим риски:

в отличие от фармацевтических компаний, производители пробиотических добавок не должны показывать, что их продукты безопасны или эффективны;

свободная безрецептурная продажа добавок в аптеках приводит к тому, что часто потребитель не имеет представления, что именно он приобрел и как это повлияет на его организм;

хорошо известный в Украине диагноз "дисбактериоз", которого в принципе не существует в международной медицине, неоправданно популяризирует массовое употребление пробиотиков, что потенциально может больше навредить, чем принести пользы.

Как от этого уберечься? Не покупать и не употреблять никаких добавок без предварительных консультаций со своим врачом, а тем более для профилактики – пробиотические добавки не являются профилактическими средствами. Более того, некоторым людям с проблемами иммунной системы или другими серьезными заболеваниями вообще нельзя их употреблять.

Самолечение может быть вредным для здоровья – не просто пустое рекламное предостережение. Каждый случай требует индивидуального подхода к лечению и экспериментировать со своим здоровьем может слишком дорого стоить. Значительно лучшая стратегия – заручиться поддержкой квалифицированного специалиста, который поможет во всем разобраться и не будет назначать лишних вмешательств без доказанной эффективности и безопасности.