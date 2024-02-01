Кальций нужен для роста и заживления костей, но прием больших доз этого минерала не ускорит процесс. Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет по разным данным нужно от 700 до 1000 мг кальция в день и его можно получать из ежедневного рациона.

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Источники кальция

Молочные продукты. Нежирное молоко йогурт сыр и творог.

Овощи. Брокколи капуста зеленые лиственные овощи например шпинат.

Соевые продукты. Обогащенный кальцием тофу соевое молоко темп соевый йогурт.

Продукты обогащенные кальцием. Апельсиновый сок соевое или рисовое молоко хлеб и хлопья.

Бобы. Печеная фасоль фиолетовая или белая фасоль.

Консервированная рыба. Сардины и консервированный лосось с костями.

Миндаль и миндальное молоко.

Витамин D

Для заживления костей важным является витамин D поскольку он помогает кальцию усваиваться. Он содержится в обогащенных молочных продуктах яичных желтках и рыбе. Ежедневная доза содержится в примерно 100 г сельди 85 г лосося или 250 г тунца.

Витамин D вырабатывается в коже под действием солнца, но с середины осени и до начала весны людям может не хватать солнечного света, а значит и витамина D. Если вы не получаете достаточно витамина D врач может порекомендовать принимать добавки. Его не пьют в комплексе поливитаминов, а назначают отдельно взрослым по 10 микрограммов ежедневно.

Кости обычно заживают за 6-12 недель, но этот процесс замедляется из-за курения и высокого уровня глюкозы в крови. Курение сужает кровеносные сосуды и ухудшает кровообращение. Поэтому чтобы кости лучше росли важно отказаться от сигарет. А людям с диабетом при переломах важно контролировать уровень сахара в крови.