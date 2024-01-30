Так если мы волнуемся или выполняем физические нагрузки ЧСС растет, а если находимся в покое падает. При этом на ЧСС влияет также состояние здоровья как общей, так и сердечно-сосудистой системы.

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Следовательно, ЧСС это полезный инструмент для врачей, с помощью которого они могут более объективно оценить состояние пациента.

Каким должен быть пульс

Норму ЧСС определяют по пульсу в состоянии покоя. Зависит пульс от возраста человека (чем он младше тем выше пульс) пола (у женщин пульс нередко выше) роста (чем ниже человек тем выше пульс) вредных привычек настроения общего состояния здоровья и приема лекарств. У детей нормальными считаются следующие показатели:

от 0 до 3 месяцев 107 181 удар в минуту

от 3 до 6 месяцев 104 175 уд./мин.

от 6 до 9 месяцев 98 168 уд./мин.

от 9 до 12 месяцев 93 161 уд./мин.

от 1 года до 15 лет 88 156 уд./мин.

от 15 до 2 лет 82 149 уд./мин.

от 2 до 3 лет 76 142 уд./мин.

от 3 до 4 лет 70 136 уд./мин.

от 4 до 6 лет 65 131 уд./мин.

от 6 до 8 лет 59 123 уд./мин.

от 8 до 12 лет 52 115 уд./мин.

от 12 до 15 лет 47 108 уд./мин.

от 15 до 18 лет 43 104 уд./мин.

Большинство взрослых ЧСС в состоянии покоя имеют от 60 до 100 ударов в минуту.При этом если человек регулярно выполняет физические нагрузки в состоянии покоя, его пульс может быть ниже среднестатистической нормы, например, от 40 до 60.

Причина может быть в том, что физические упражнения укрепляют сердечную мышцу и позволяют ему перекачивать больший объем крови за одно сокращение. И тогда можно говорить об индивидуальной норме (но выяснять ее необходимо у врача).

Отклонение от нормы пульса

Также если ЧСС человека в покое выходит за референсное значение, это может указывать на проблемы со здоровьем. Так ЧСС в покое более 100 называют тахикардией и менее 60 брадикардией.

ЧСС может увеличиваться не только во время физических нагрузок, но и при стрессе в ответ на повышение температуры тела при некоторых невоспалительных заболеваниях или снижении объема крови. Сама по себе тахикардия заболеванием не считается, однако отсутствие лечения при длительном сохранении симптома может привести к сердечной недостаточности инсульта или внезапной сердечной смерти.

Низким пульсом также может быть не только из-за регулярных упражнений, но и на фоне приема бета-блокаторов. Как и тахикардия, брадикардия это не само нарушение, а его признак. Опасность в том, что слишком низкая ЧСС может указывать на неспособность сердца эффективно качать кровь.

Иногда тахикардия или брадикардия развиваются из-за аритмии нарушения сердечной проводимости, при котором происходит изменение частоты ритмичности и регулярности сокращений сердечной мышцы. Кроме ускоренного или замедленного пульса при аритмии могут возникать "лишние" (преждевременные) сердечные сокращения предсердий или желудочков или ощущение, что сердце "пропускает" удар.

Если на фоне нарушений пульса или сердечного ритма у вас есть такие симптомы как одышка слабость головокружения перед обмороком или обморок нарушение памяти боль или чувство дискомфорта в груди необходимо вызвать бригаду скорой помощи.