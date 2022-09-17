Популярность жидких блюд в Украине

Суп полюбился людям давно – он был популярен в разное время и в разных культурах, в Европе и Азии. В частности, потому, что это вариант блюда из небольшого количества продуктов. В Украине культура потребления супа и борща укоренилась крепко.

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Холодные зимы и нехватка овощей наиболее вероятно повлияли на то, что они стали популярными блюдами. К тому же это экономичное и вкусное блюдо – кастрюли супа хватает семье на несколько дней.

Необязательно есть суп каждый день

Впрочем, есть или не есть суп — больше вопрос вкуса, чем здоровье. Даже если вы совсем откажетесь от супа, это не будет иметь вредных последствий. Ведь в странах, где почти не едят редкие блюда – показатель гастроэнтерологических заболеваний не имеет существенных отличий от нашего.

Никакого научного доказательства, что есть суп нужно каждый день нет. Сбалансированное разнообразное питание и достаточное количество жидкости в течение дня лишают нас потребности есть суп или борщ.

Вы можете съесть стейк из лосося, рис и овощи и выпить воды или пообедать супом из лосося с рисом и овощами. Главное, чтобы ваш рацион был сбалансированным и разнообразным, а блюдо доставляло не только насыщение, но и удовольствие.