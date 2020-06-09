Экспериментальную терапию опробовали в США на пациентах с тяжелой формой COVID-19. Улучшение после приема препарата появлялись уже через несколько дней – большинство больных не нуждались в искусственной вентиляции легких, а показатели биомаркеров воспаления стабилизировались.

Ученые протестировали эффективность препарата Акалабрутиниб, который недавно одобрили для лечения онкогематологических заболеваний у взрослых. О результатах эксперимента пишет EurekAlert.

Читайте также Тяжесть течения коронавируса связали с нехваткой еще одного витамина

Эффективность препарата

Применение этого препарата в терапии тяжелых пациентов с COVID-19 снизило проявление цитокинового шторма – чрезмерной иммунной реакции организма на SARS-CoV-2. Ее считают одним из основных осложнений COVID-19, которое часто и является причиной смерти больных.

Американские ученые протестировали препарат на 19 пациентах, из которых 8 больных находились на искусственной вентиляции легких, а 11 получали дополнительную терапию кислородом. Группа получала препарат 10-14 дней вместе с основным курсом лечения.

У большинства пациентов лечение препаратом Акалабрутиниб улучшало показатели насыщения крови кислородом. Эффект наблюдали уже в первые 3 дня после начала приема препарата.

Затем ученые оценили показатели биомаркеров воспаления – с-реактивного белка и интерлейкина-6. Они быстро нормализовались одновременно с показателями лимфоцитов в крови.

Результаты экспериментальной терапии: в конце курса терапии 8 из 11 человек больше не нуждались в дополнительном кислороде, а 4 из 8 пациентов на искусственной вентиляции легких могли дышать без эндотрахеальной трубки.

Как действует препарат на организм

Действие Акалабрутиниба направлено ​​на белок BTK (белок на X-хромосоме), который помогает макрофагам активизировать другие белки во время иммунного ответа.

Как известно, у пациентов с тяжелой формой COVID-19, часто наблюдают чрезмерный иммунный ответ, который, вероятно, вызван активацией макрофагов. Это состояние приводит к развитию острого респираторного дистресс-синдрома и нередко к летальному исходу.

Вероятно, если вектор лечения направить на ВТК, такую ​​терапию можно считать новой стратегией при тяжелом течении COVID-19, – считают авторы.

Для того, чтобы применять такую ​​методику и препарат в широкой медицинской практике нужны рандомизированные клинические исследования.