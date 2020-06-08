Ученые из Нидерландов изучали ход коронавирусной болезни у пациентов одной из больниц города Неймеген и заметили связь между уровнем витамина К и состоянием их здоровья. У пациентов, которые умерли от осложнений COVID-19 или нуждались в интенсивной терапии или подключении к аппарату ИВЛ, был дефицит этого микроэлемента.

Интересно, что в регионах Японии, где люди привыкли употреблять с пищей много витамина К, который есть в составе национального блюда натто, не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусной болезни, пишет Guardian.

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Как витамин К поможет при заболевании COVID-19

COVID-19 провоцирует свертывание крови и приводит к разрушению эластичных волокон в легких. Витамин К, который поступает с пищей и накапливается в желудочно-кишечном тракте, участвует в производстве белков, которые регулируют свертывание, и может защитить от легочных заболеваний.

Как установили связь

Исследование, проведенное Институтом кардиологических исследований в Маастрихте, ведущем центре изучения сердечно-сосудистых заболеваний, основывается на данных 134 пациентов, госпитализированных с 12 марта по 11 апреля с диагнозом COVID-19. Исследование также имело контрольную группу из 184 человек соответствующего возраста, без диагноза COVID-19.



Много витамина К содержится в шпинате / Фото Unsplash

Витамин К лучше усваивается с пищей

Витамин К1 и К2. К1 содержится в шпинате, брокколи, зеленых овощах, чернике, во всех фруктах и овощах. К2 организм усваивает лучше.

Особенно высокое содержание витамина К в натто, традиционном японской блюде из ферментированных соевых бобов.

Перспектива исследования

Ученые из Нидерландов еще не провели клинических испытаний связи витамина К и COVID-19.