Новый COVID-19 рекорд в столице: около тысячи больных за сутки
В Киеве коронавирусом заболели еще 983 человека. Это новый рекордный суточный показатель с начала пандемии.
За прошедшие сутки от осложнений коронавируса умерли 11 пациентов. Выздоровели еще 348 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграмм, передает 24 канал.
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За минувшие сутки COVID-19 заболели:
- 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 362 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
- 41 девочка от 1 месяца до 17 лет;
- 41 мальчик от 1 до 17 лет.
Известно, что в госпитализации нуждались 99 пациентов.
Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в Соломенском (+154), в Деснянском (+144) и в Дарницком (+127) районах.
По состоянию на 5 ноября в Киеве подтвердили 41 373 случая заражения коронавирусом, 13 769 киевлян выздоровели, 827 – умерли.
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