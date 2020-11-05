В Киеве коронавирусом заболели еще 983 человека. Это новый рекордный суточный показатель с начала пандемии.

За прошедшие сутки от осложнений коронавируса умерли 11 пациентов. Выздоровели еще 348 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграмм, передает 24 канал.

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За минувшие сутки COVID-19 заболели:

539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

362 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

41 девочка от 1 месяца до 17 лет;

41 мальчик от 1 до 17 лет.

Известно, что в госпитализации нуждались 99 пациентов.

Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в Соломенском (+154), в Деснянском (+144) и в Дарницком (+127) районах.

По состоянию на 5 ноября в Киеве подтвердили 41 373 случая заражения коронавирусом, 13 769 киевлян выздоровели, 827 – умерли.

Коротко о заболеваемости в Украине: третий день подряд фиксируют рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 5 ноября заболели 430 467 человек.