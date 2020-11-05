У Києві на коронавірус захворіли ще 983 людини. Це новий рекордний добовий показник з початку пандемії.

Протягом минулої доби від ускладнень коронавірусу померли 11 пацієнтів. Одужали ще 348 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграм, передає 24 канал. Читайте також Майже 10 тисяч хворих за добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19 За минулу добу на COVID-19 захворіли: 539 жінок віком від 18 до 89 років;

362 чоловіків віком від 18 до 91 року;

41 дівчинка від 1 місяця до 17 років;

41 хлопчик від 1 до 17 років. Відомо, що госпіталізації потребували 99 пацієнтів. Найбільше нових випадків інфікування виявили в Солом'янському (+154), в Деснянському (+144) та у Дарницькому (+127) районах. Станом на 5 листопада у Києві підтвердили 41 373 випадки зараження коронавірусом, 13 769 киян одужали, 827 – померли. Коротко про захворюваність в Україні: третій день поспіль фіксують рекордний приріст нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 5 листопада захворіли 430 467 людей.