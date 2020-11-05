Новий COVID-19 рекорд в столиці: близько тисячі хворих за добу
У Києві на коронавірус захворіли ще 983 людини. Це новий рекордний добовий показник з початку пандемії.
Протягом минулої доби від ускладнень коронавірусу померли 11 пацієнтів. Одужали ще 348 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграм, передає 24 канал.
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За минулу добу на COVID-19 захворіли:
- 539 жінок віком від 18 до 89 років;
- 362 чоловіків віком від 18 до 91 року;
- 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років;
- 41 хлопчик від 1 до 17 років.
Відомо, що госпіталізації потребували 99 пацієнтів.
Найбільше нових випадків інфікування виявили в Солом'янському (+154), в Деснянському (+144) та у Дарницькому (+127) районах.
Станом на 5 листопада у Києві підтвердили 41 373 випадки зараження коронавірусом, 13 769 киян одужали, 827 – померли.
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