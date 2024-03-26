"Ленмелди" установил новый рекорд стоимости в глобальном масштабе: производитель объявил, что оптовая цена препарата оценивается в 4,25 миллиона долларов.

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Что лечит самый дорогой препарат

Метахроматическая лейкодистрофия характеризуется недостаточностью фермента арилсульфатазы А, что вызывает скопление сульфатида во многих тканях организма и уничтожение миелиновой оболочки нервных волокон.

Это заболевание относится к редким, с частотой примерно 1 на 40000 – 160000 детей, у которых с раннего детства диагностируются двигательные и когнитивные нарушения, а также приступы эпилепсии из-за повреждения мозга и нервной системы (существуют формы проявления в подростковом и взрослом возрасте).

Новая генетическая терапия добавляет недостаточный ген арилсульфатазы А в клетки костного мозга: большинство детей, которые прошли лечение этим препаратом в рамках тестирования в 2010 году, выросли практически здоровыми. Это первый одобренный FDA способ лечения для детей, которые имеют это редкое генетическое заболевание

Ранее "Ленмелди" получил разрешение для использования в некоторых европейских странах, где его цена была 3,16 миллиона долларов. До этого момента самыми дорогими лекарствами была генная терапия на лечение гемофилии B.