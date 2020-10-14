Правительство Нидерландов планирует легализовать эвтаназию для неизлечимо больных детей до 12 лет.

Об этом сообщает издание National Review со ссылкой на слова министра здравоохранения Гуго де Йонга.

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Министр анонсировал разработку правил для этой практики, которые будут внедрены в следующие несколько месяцев.

В Нидерландах на сегодня детская эвтаназия разрешена только для несовершеннолетних в возрасте от 12 лет и новорожденных с согласия их родителей. В возрасте от 12 до 16 лет детям требуется согласие родителей.

С 16 лет требуется только согласие пациента. Поскольку пока нет никаких юридических положений, касающихся детей в возрасте от 1 до 12 лет, педиатры призывают изменить это.

Изменение правил будет применяться только к небольшой группе из пяти-десяти детей в год, для которых паллиативной помощи недостаточно, чтобы облегчить страдания. Чаще всего в этой группе дети страдают из-за рака или нарушения обмена веществ.

Этот вопрос вызвал немало дискуссий. К примеру, христианские партии отрицают детскую эвтаназию и называют эту практику оказанием помощи в самоубийстве.

Что известно об эвтаназии в Нидерландах

Нидерланды и Бельгия стали первыми странами в мире, которые легализовали эвтаназию в 2002 году. Пациенты должны соответствовать строгим критериям, прежде чем может быть проведена процедура.

Кандидаты на эвтаназию должны испытывать "невыносимые и нескончаемые страдания", а также они должны просить умереть "искренне и убедительно". Процедуру одобряют по меньшей мере двое врачей.