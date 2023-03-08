Лишний вес всегда последствие не одного, а многих факторов. Хотелось бы верить, что новые сантиметры в талии появляются не из-за вкусных шоколадных круассанов, а от влияния каких-то высших сил, которые умножают их калорийность втрое. Но чаще это так не работает.

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Генетика и лишний вес

Исследования показывают, что вклад генов в индекс массы тела у большинства людей составляет 40 – 70%. Если у одного из родителей есть ожирение, ваш риск в течение жизни набрать лишние килограммы увеличивается в 3 – 4 раза. Если вы росли в семье, где у обоих родителей был избыточный вес или ожирение, то вероятность лишних килограммов у вас повышается до 10 раз.

Несмотря на то, что науке удалось выделить многие генетические поломки, которые могут быть причастны к развитию ожирения, делать генетические тесты всем людям с избыточным весом тела по-прежнему плохая идея. Во-первых, это дорого, а во-вторых, бесполезно. Ведь подобные генетические мутации встречаются крайне редко.

Воздействие гормонов на вес

В самом деле, некоторые эндокринные заболевания могут привести к набору веса, но есть нюансы.

Потенциальные гормональные причины избыточного веса:

гипоталамическое ожирение;

синдром или болезнь Кушинга;

дефицит гормона роста;

гипотиреоз.

Гипоталамическое ожирение – редкий синдром, развивающийся из-за повреждения гипоталамуса. Предпосылкой может быть перенесенная операция, опухоль либо травма. В результате у человека теряется контроль над количеством съеденной, расход энергии снижается и возникает ожирение. Помимо увеличения веса будут и другие симптомы: головная боль, рвота, нарушение зрения, несахарный диабет, гипотиреоз, сонливость вплоть до комы.

Синдром или болезнь Кушинга характеризуется избытком глюкокортикоидных гормонов из-за выработки опухолями надпочечников (синдром Кушинга) или гипофиза (болезнь Кушинга). Первая ситуация встречается гораздо чаще, а вторая очень редко.

Такие пациенты имеют характерный внешний вид: жир сосредоточен в области лица, шеи, груди и живота. Руки и ноги при этом довольно худые, с явными признаками мышечного истощения. Лицо выглядит округлым, даже лунообразным. А на щеках можно увидеть пурпурный румянец.

Еще одна редкая ситуация – дефицит гормона роста. Причиной может быть опухоль гипофиза или последствия ее лечения. Самая характерная черта дефицита гормона – низкий рост. Если заболевание развивается во взрослом возрасте, снижается мышечная масса тела, минеральная плотность костной ткани и увеличивается количество жира в организме.

Многие любят винить в избыточном весе снижение функции щитовидной железы, но вклад гипотиреоза в избыточный вес минимален. Как правило, на фоне этого состояния возможен набор кг, но не десятка.