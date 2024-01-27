Невроз – это группа психических расстройств. Само понятие невроза устарело и в современной психиатрии нет. Под неврозом сейчас понимают многие различные заболевания: генерализованное тревожное расстройство, депрессию, обсессивно-компульсивное расстройство, социальные фобии, посттравматические стрессовые и панические расстройства, антисоциальное расстройство личности.

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Признаки невроза

При неврозе могут возникнуть навязчивые мысли, повышенная тревожность и беспокойство, а также развивающийся дистресс, истощение организма. Человеку становится тяжело выполнять повседневные дела. Поведение мешает профессиональной, романтической и социальной жизни.

Люди с неврозом все перепроверяют, склонны к необоснованной ревности, часто паникуют, спорят по пустякам и боятся совершать ошибки. Такие признаки навязчивы и проявляются во всех обыденных делах. Если человек вернулся домой, чтобы проверить, закрыл ли он входную дверь, это нормально. Но если он ежедневно проверяет все розетки, свет и воду перед выходом из дома, потом возвращается, чтобы повторить ритуал, это уже проблема.

Признаки невротизма

В отличие от невроза, невротизм – это черта личности. Она характеризуется: эмоциональной неустойчивостью, неуверенностью в себе, раздражительностью и склонностью к депрессии.

Особенности невротизма:

низкий эмоциональный самоконтроль;

тревожность;

раздражительность;

низкая самооценка;

застенчивость;

неспособность справляться со стрессом;

трудности с возобновлением после неприятных событий;

страх или вина из-за незначительных вещей;

чувство отчаяния, которое часто возникает;

небольшие проблемы воспринимаются как неустранимые;

склонность считать обычные ситуации угрожающими.

Невротизм обычно проявляется с помощью анкет или опросников. Иногда психолог может провести интервью с родственниками человека. Невротизм может негативно влиять на отношения с другими людьми, например, вызвать необоснованные конфликты.

Если черта ярко выражена и мешает повседневной жизни, ее можно подкорректировать, например, посредством самостоятельной работы над собой. Учиться быть благодарным, внимательным к своим эмоциям и чужим чувствам, смотреть на вещи объективно, чтобы решать возникшие проблемы. Бывает сложно измениться самостоятельно, поэтому в этом случае рекомендуется обратиться к психологу или психотерапевту.