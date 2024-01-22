Использование физических наказаний, в частности, пощечин по ягодицам, является обычным методом воспитания детей во многих семьях. Однако многочисленные дискуссии в обществе касаются вопроса о приемлемости такого подхода. Многие взрослые до сих пор верят в необходимость пощечин по ягодицам в воспитательных целях.

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Психологи и другие специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от применения таких методов наказания, основывая свою позицию на том, что они могут нанести психологическую травму. Множество исследований было посвящено этой теме, но ранее внимание ученых в большей степени было уделено последствиям физических наказаний для поведенческого развития детей. Влияние пощечин на когнитивное развитие было изучено в меньшей степени.

Новое исследование физических наказаний детей

Попытку восполнить этот пробел предприняли профессор социологии Джихе Кан и профессор психологии Кристина Родригес из Университета Старого Доминиона в Виргинии, США. Их научная работа доказывает, что даже редкое применение шлепков может негативно влиять на когнитивное развитие ребенка.

В рамках исследования проанализировали данные работы, в рамках которой отследили изменения в поведении около 18 170 американских детей с момента посещения ими детского сада до начала обучения в начальной школе. Для того чтобы определить влияние пощечин на три ключевые составляющие исполнительных функций – ингибиционный контроль, когнитивную гибкость и рабочую память, исследователи проанализировали данные около 12 800 детей.

Физические наказания негативно влияют на детей

В результате исследования установлено, что даже редкое применение шлепков у пятилетних детей коррелировало с более низким уровнем ингибиционного контроля и когнитивной гибкости. Однако влияние физических наказаний на рабочую память после коррекции искажений не выявлено.

Ученые не нашли отличий в эффекте шлепков в зависимости от пола ребенка, этнической принадлежности основного опекуна или уровня родительского тепла, что говорит о том, что физические наказания могут негативно сказаться на когнитивном развитии детей, независимо от их демографического и семейного положения.