С регулярными нарушениями сна сталкиваются от 30 до 60% женщин среднего возраста. Эта проблема связана со снижением качества жизни и разными негативными последствиями для здоровья. В то же время 44% женщин этого возраста страдают сексуальной дисфункцией, 15% испытывают значительный стресс в связи с ней.

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Сексуальная дисфункция у женщин

Согласно американскому определению, это клинически значимое расстройство в способности к сексуальным реакциям и получение сексуального удовольствия, которое длится не менее 6 месяцев. Оно может включать:

Оргазмические расстройства (отсутствие оргазма, его достижение занимает очень много времени).

Снижение интереса к сексу, нарушение возбуждения (может включать отсутствие сексуальных фантазий, ослабленную реакцию на сексуальные раздражители и т.п.).

Боль, связанная с сексом (и тревожность по этому поводу).

Новое исследование женского здоровья

В новом исследовании приняли участие более 3400 женщин, их средний возраст составил 53 года. Ученые оценили сон участниц. Оказалось, что у плохо спящих женщин риск развития сексуальной дисфункции примерно вдвое выше, чем у тех, кто спит хорошо. В то же время исследование показало, что хороший сон у женщин связан с большей сексуальной активностью.

Результаты исследования не удивляют, отметила соавторка исследования Стефани Фаубион из Клиники Мэйо, которая также является медицинским директором Североамериканского общества исследования менопаузы.

Если вы предложите усталой женщине сон и секс, она всегда выберет сон. Это исследование подчеркивает связь между плохим качеством сна и сексуальной дисфункцией. Это две частые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в среднем возрасте. Медицинская помощь может улучшить качество жизни,

– отметила автор исследования.

Фаубион считает, что врачи должны регулярно спрашивать у своих пациенток о качестве их сна. Если она неудовлетворительна, то один из следующих вопросов должен касаться сексуальной жизни: с большой вероятностью она тоже не в порядке.