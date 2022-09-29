Молекулярные повреждения накапливаются и способствуют развитию связанных со старением слабости и серьезных заболеваний. У некоторых людей эти молекулярные процессы более интенсивны, чем у других, это состояние обычно называют ускоренным старением.

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Новое исследование старения

К счастью, с помощью цифровых моделей старения (часов старения) ускорение старения можно найти до того, как его катастрофические последствия проявят себя. Но эксперты отмечают, что любая терапия против старения должна сосредотачиваться на психическом здоровье человека, равно как и на физическом.

Чтобы это понять, ученые измерили влияние одиночества, беспокойного сна и ощущения горя на скорость старения. Ученые также презентовали новые часы старения, обученные и проверенные с помощью крови и биометрических данных 11 914 взрослых людей.

Негативные психологические факторы ускоряют старение

Ускорение старения было обнаружено у людей с инсультом, заболеваниями печени и легких, курильщиков и, что самое интересное, у людей в плохом психическом состоянии. Фактически было показано, что ощущение безнадежности, несчастной и одинокой жизни увеличивает биологический возраст больше, чем курение. Другие факторы, связанные с ускорением старения, включают одиночество и обитание в сельской местности (из-за низкой доступности медицинских услуг).

Авторы исследования пришли к выводу, что психологический аспект старения не следует пренебрегать ни в исследованиях, ни в практических применениях против старения.