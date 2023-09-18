Устойчивые к противомикробным препаратам микроорганизмы ответственны за более чем 2,8 миллиона инфекций и 35 тысяч смертей в год только в США. Легкость, с которой распространяются резистентные организмы и гены устойчивости к антибиотикам, превратила эту ситуацию в глобальную проблему здравоохранения.

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Например, известно, что поездки в другие страны способствуют глобальному распространению резистентности к антибиотикам. Однако неизвестно, как исходное состояние кишечной микробиоты влияет на риск переноса генов резистентности и ее структурные изменения во время поездки.

Новое исследование влияния путешествий

Группа ученых под руководством Регины Ларок из Гарвардской медицинской школы изучила образцы кала большой группы международных путешественников из США, чтобы оценить роль микробиоты кишечника перед поездкой в восприимчивости организма к стойким бактериям и влияние путешествия на микробиот кишечника, общее количество генов носительство различных штаммов кишечной палочки.

Всего в анализ вошли 267 путешественников. 101 путешественник (38 процентов) имел по крайней мере один из трех целевых микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Из них 99 привезли бактерии, продуцирующие бета-лактамазы, 18 – энтеробактерии, устойчивые к колистину, и трое – энтеробактерии, устойчивые к карбапенему.

Путешествия способствуют антибиотикорезистентности

Кроме того, ученые обнаружили, что по сравнению с исходным состоянием микробиоты после поездок у путешественников сократилось микробное разнообразие, а также резко увеличилось количество организмов семейства Enterobacteriaceae.

Кроме того, у 67% путешественников ученые обнаружили штаммы кишечной палочки, которых не было в исходном состоянии. Примечательно, что вакцинация от брюшного тифа и нефильтрованной водопроводной воды защищали от заражения новыми штаммами кишечной палочки. Также они обнаружили множество генов, ответственных за развитие антибиотикорезистентности.

Все эти результаты дополнительно подтверждают, что глобальное передвижение отдельных людей может привести к росту антибиотикорезистентности в популяции. Однако открытие защитных факторов, препятствующих заражению, требует дальнейшего изучения.