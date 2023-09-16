Хирурги оперируют в стерильных перчатках и масках, а хирургические инструменты либо одноразовые, либо подвергаются тщательному обеззараживанию – эти и многие другие меры необходимы для снижения риска инфицирования пациента во время операции.
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Антибиотики к операции
К сожалению, вероятность попадания микроорганизмов в операционную рану все же существует. Чаще всего к таким микроорганизмам относятся патогенные стафилококки и стрептококки. Поэтому для уменьшения риска развития инфекций в послеоперационном периоде перед операцией используются антибиотики. Обычно достаточно однократного назначения внутривенно за 30-60 минут до начала операции.
Предоперационная подготовка с помощью антибиотиков требуют практически все операции. К редким исключениям относятся:
- некоторые диагностические операции (например, эксцизионная биопсия молочной железы);
- обрезание (если нет факторов риска инфекционных осложнений, например сахарного диабета);
- офтальмологические операции;
- неосложненная ринопластика;
- лазерное или радиочастотное удаление варикозно расширенных вен и некоторые другие операции.
Антибиотики после операции
Раньше их широко использовали в тех же целях – снизить вероятность инфицирования операционной раны. Однако исследователи обнаружили, что рутинное назначение антибиотиков в послеоперационном периоде не приносит дополнительной пользы для пациентов.
Напротив, эта практика повышает возможность развития стойкости бактерий к существующим лекарствам. Такие резистентные бактерии – одна из главных опасностей пребывания в больнице, ведь вызываемые ими инфекционные заболевания обычно тяжелее протекают и дольше лечатся.
Правда, в некоторых случаях антибиотики после операции необходимы – например, если у человека все-таки развились инфекционные осложнения.