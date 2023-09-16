Хирурги оперируют в стерильных перчатках и масках, а хирургические инструменты либо одноразовые, либо подвергаются тщательному обеззараживанию – эти и многие другие меры необходимы для снижения риска инфицирования пациента во время операции.

Также на тему Е-рецепты для наркотических лекарств: изменяющаяся в сентябре

Антибиотики к операции

К сожалению, вероятность попадания микроорганизмов в операционную рану все же существует. Чаще всего к таким микроорганизмам относятся патогенные стафилококки и стрептококки. Поэтому для уменьшения риска развития инфекций в послеоперационном периоде перед операцией используются антибиотики. Обычно достаточно однократного назначения внутривенно за 30-60 минут до начала операции.

Предоперационная подготовка с помощью антибиотиков требуют практически все операции. К редким исключениям относятся:

некоторые диагностические операции (например, эксцизионная биопсия молочной железы);

обрезание (если нет факторов риска инфекционных осложнений, например сахарного диабета);

офтальмологические операции;

неосложненная ринопластика;

лазерное или радиочастотное удаление варикозно расширенных вен и некоторые другие операции.

Антибиотики после операции

Раньше их широко использовали в тех же целях – снизить вероятность инфицирования операционной раны. Однако исследователи обнаружили, что рутинное назначение антибиотиков в послеоперационном периоде не приносит дополнительной пользы для пациентов.

Напротив, эта практика повышает возможность развития стойкости бактерий к существующим лекарствам. Такие резистентные бактерии – одна из главных опасностей пребывания в больнице, ведь вызываемые ими инфекционные заболевания обычно тяжелее протекают и дольше лечатся.

Правда, в некоторых случаях антибиотики после операции необходимы – например, если у человека все-таки развились инфекционные осложнения.