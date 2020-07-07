Супербактерии, которые имеют резистентность перед антибиотиками, гораздо опаснее COVID-19. Эксперты предупреждают, что они могут убить множество онкобольных пациентов.

Так считают британские ученые в области инфекционных болезней. Только в Англии в 2018 году умерло 2985 человек из антибиотикорезистентных инфекций, а заболели 600 788, пишет Daily Mail.

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В прошлом году общее количество инфекций подскочило до 90 173. Это показывает, что всего за четыре года число антибиотикорезистентных инфекций в стране увеличилось почти на треть. Цифры отражают масштабы глобальной пандемии.

В США ежегодно антибиотикорезистентные инфекции диагностируют у 2,8 миллиона человек, и 35 тысяч из них умирает. Рост пандемии продолжается, и эксперты предупреждают, что нам нужно готовиться к наступлению времени, когда стрептококковая инфекция горла, болезни мочевыводящих путей и пищевые отравления станут неизлечимыми.

Онкология и супербактерии

Еще более актуальна эта угроза сейчас для онкологических пациентов, которые часто проходят химиетерапию. Эксперты подчеркивают, что этот вариант лечения скоро может исчезнуть, поскольку после подобной процедуры больные будут уязвимы перед антибиотикорезистентные инфекциями.

Коронавирус с декабря прошлого года убил более 530 тысяч человек, но некоторые эксперты считают, что резистентные инфекции убивать гораздо больше. Даже сегодня количество их жертв в мире составляет 800 тысяч в год, а к 2050 году оно вырастет до 10 миллионов