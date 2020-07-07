Супербактерії, які мають резистентність перед антибіотиками, набагато небезпечніші за COVID-19. Експерти попереджають, що вони можуть вбити безліч онкохворих пацієнтів.

Так вважають британські науковці в області інфекційних хвороб. Тільки в Англії у 2018 році померло 2 985 осіб через антибіотикорезистентних інфекцій, а захворіли 600 788, пише Daily Mail.

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Минулого року загальна кількість інфекцій підскочила до 90 173. Це показує, що всього за чотири роки число антибіотикорезистентних інфекцій в країні збільшилася майже на третину. Цифри відображають масштаби глобальної пандемії.

У США щороку антибіотикорезистентні інфекції діагностують у 2,8 мільйона осіб, і 35 000 з них помирає. Зростання пандемії триває, і експерти попереджають, що нам потрібно готуватися до наступу часу, коли стрептококова інфекція горла, хвороби сечовивідних шляхів і харчові отруєння стануть невиліковними.

Онкологія та супербактерії

Ще актуальніша ця загроза зараз для онкологічних пацієнтів, які часто проходять хімієтерапію. Експерти підкреслюють, що цей варіант лікування скоро може зникнути, оскільки після подібної процедури хворі будуть уразливі перед антибіотикорезистентними інфекціями.

Коронавірус з грудня минулого року вбив понад 530 000 осіб, але деякі експерти вважають, що резистентні інфекції вбиватимуть набагато більше. Навіть сьогодні кількість їх жертв у світі складає 800 000 на рік, а до 2050 вона виросте до 10 млн