Ученые из университета Иллинойса впервые сравнили эффективность двух различных интервальных диет. Действие обеих диет (20: 4 18: 6) оказалось почти идентичным.

Нове дослідження порівнює дієти, які передбачають "вікна" для харчування в 4 години (20: 4) і 6 годин (18: 6). У ньому брало участь 58 осіб, яких випадковим чином розподілили в три групи: кожної з цих дієт і контрольну (без змін в режимі харчування).

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Інтервальне голодування – що це? Обмеження часу прийому їжі: для їжі виділяється певна "вікно" протягом дня. Це узагальнювальний термін, який охоплює різні види дієт, призначених в першу чергу для схуднення. Їх часто називають по співвідношенню годин "ситих" і "голодних" годин протягом доби: 16: 8, 18: 6, 20: 4.

Як проходило дослідження

В експериментальних групах учасників ніяк не обмежували в типах їжі, яку вони можуть їсти, але поза "вікном" вони не могли харчуватися, їм дозволялося пити тільки воду та інші напої без калорій.

Дослідження тривало протягом восьми тижнів. Вчені спостерігали, як інтенсивно учасники втрачають вагу, як змінюється у них показники ризику серцево-судинних хвороб: артеріальний тиск, рівень холестерину, тригліцеридів і запальних маркерів у крові.

Ефективність інтервального голодування

Результати дослідження показали, що різниця в ефекті цих двох інтервальних дієт досить мала. В обох експериментальних групах учасники втратили приблизно 3% маси тіла, вони стали отримувати приблизно на 550 калорій в день менше.

В учасників з обох груп приблизно в однаковій мірі покращилася чутливість тканин до інсуліну. Водночас, при порівнянні з контрольною групою у них не було виявлено різниці в рівні холестерину, тригліцеридів і артеріального тиску. Тобто, на більшу частину маркерів серцево-судинного ризику дієта не мала впливу за час дослідження.

Вчені також зазначили, що втрата 3% ваги не вважається досить великою: ефективним називають втручання, яке призводить до схуднення хоча б на 5%. Вони вказують, що причиною цього, ймовірно, стала невелика тривалість дослідження.