Новое исследование показало огромную эффективность диеты и физических упражнений в лечении сахарного диабета 2 типа. Под их действием наблюдалась полная ремиссия у двух третей пациентов.

То, что физическая активность, здоровое питание и поддержание нормального веса помогают в борьбе с сахарным диабетом, знает практически каждый. Но о том, что такие изменения в образе жизни могут полностью излечивать эту болезнь, вспоминают мало.

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В новом исследовании ученые показали наиболее убедительные на сегодня доказательства эффективности изменений образа жизни в лечении диабета. В нем приняли участие 150 человек, которым поставили диагноз сахарного диабета 2 типа не раньше, чем три года назад. Их средний возраст был 42 года.

Физическая активность поможет полностью вылечить диабет / Фото unsplash

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Участников исследования разделили на две группы: одна получала стандартное лечение, а вторая шла интенсивной программой изменения образа жизни. Она включала 12 недель интенсивной низкокалорийной диеты (кембриджский план контроля веса), за которой шла обычная низкокалорийная диета. Участники второй группы выполняли не менее 150 минут упражнений в неделю и должны были проходить не менее 10 тысяч шагов в день.

Через 12 месяцев участники из группы изменения образа жизни сбросили в среднем 12 килограммов веса (по сравнению с 4 килограммами в другой группе). Но самым удивительным результатом оказалось то, что у 61% из них диабет пошел в полную ремиссию. В группе стандартного лечения ремиссия наступила у 12% человек.

Выводы

Эти данные должны изменить принципы лечения сахарного диабета 2 типа. Они показывают, что если больные диабетом сбросят вес достаточно рано, то смогут фактически обратить ход болезни и тем самым предотвращать другие нарушения здоровья.