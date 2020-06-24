Нове дослідження показало величезну ефективність дієти й фізичних вправ в лікуванні цукрового діабету 2 типу. Під їхньою дією спостерігалася повна ремісія у двох третин пацієнтів.

Те, що фізична активність, здорова дієта і підтримка нормальної ваги допомагають в боротьбі з цукровим діабетом, знає практично кожен. Але про те, що такі зміни в способі життя можуть повністю виліковувати цю хворобу, згадують мало.

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У новому дослідженні вчені показали найбільш переконливі на сьогодні докази ефективності змін способу життя в лікуванні діабету. У ньому взяли участь 150 осіб, яким поставили діагноз цукрового діабету 2 типу не раніше, ніж три роки тому. Їхній середній вік був 42 роки.



Фізична активність допоможе повністю вилікувати діабет / Фото unsplash

Як вилікувати діабет без ліків

Учасників дослідження розділили на дві групи: одна отримувала стандартне лікування, а друга йшла інтенсивною програмою зміни способу життя. Вона включала 12 тижнів інтенсивної низькокалорійної дієти (кембридзький план контролю ваги), за якою йшла звичайна низькокалорійна дієта. Учасники другої групи виконували не менше 150 хвилин вправ на тиждень і мали проходити не менше 10 тисяч кроків в день.

Через 12 місяців учасники з групи зміни способу життя скинули в середньому 12 кілограмів ваги (у порівнянні з 4 кілограмами в іншій групі). Але найдивнішим результатом виявилося те, що у 61% з них діабет пішов в повну ремісію. У групі стандартного лікування ремісія настала у 12% осіб.

Висновки

Ці дані мають змінити принципи лікування цукрового діабету 2 типу. Вони показують, що якщо хворі на діабет скинуть вагу досить рано, то зможуть фактично обернути хід хвороби і тим самим запобігати іншим порушенням здоров'я.