Команда ученых из США и Польши изучила последние данные о SARS-CoV-2 и шести других коронавирусах и, кажется, нашли ответ на вопрос, почему коронавирусная пандемия является такой смертельной.

Дело в том, что SARS-CoV-2 срабатывает как губка микроРНК, то есть изменяет уровень микроРНК так, чтобы он помогал репликации вируса и подавлял иммунный ответ клетки-хозяина, пишет Science Daily.

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Коронавирус истощает микроРНК организма человека

МикроРНК – что это? Это малые некодирующие молекулы РНК, которые регулируют экспрессию генов соединяясь с участками матричной РНК (мРНК) клетки. Это предотвращает передачу мРНК в белки. То есть, микроРНК является чувствительным контроллером клеточного метаболизма или реакции на стресс или инфекцию.

МикроРНК составляют всего около 0,01% от общего числа человеческих РНК, тогда как у вируса типа SARS-CoV-2 их может быть до 50%.

Доказательность такого воздействия

Идея "губки" появилась у ученых не впервые. Уже известно, что РНК-губки вируса Эпштейна-Барра способны удалять микроРНК клеток-хозяев, схожую активность проявляют и вирусы герпеса и гепатита С.

Изучив геном семи различных типов коронавирусов, в том числе SARS, MERS и SARS-Cov-2, ученые обнаружили, что число вязальных участков в патогенных вирусов больше, чем у непатогенных штаммов. Более того, патогенные человеческие коронавирусы притягивают микроРНК, отличающиеся от непатогенных коронавирусов.

Какой микроРНК определили в случае COVID-19

В частности, набор из 28 микроРНК был специфическим для вируса COVID-19. В SARS и MERS были свои, уникальные наборы из 21 и 24 микроРНК, соответственно.

Также было установлено, что большая часть из этих 28 микроРНК вируса COVID-19 экспрессироваться в бронхиальных эпителиальных клетках, дисфункция которых отмечается при патологиях легких.

Многие из этих микроРНК должны выполнять роль супрессоров опухоли, влияя на естественную смерть клеток. Снижение их количества обычно связывают с развитием рака.

Вирус COVID-19, благодаря своей способности сокращать количество микроРНК-клеток-хозяев, может провоцировать выживание инфицированной клетки и таким образом продолжать ее цикл репликации,

– заключили исследователи.

Впрочем, ученые заверили, что идея требует дополнительных изучений.