Знайшли причину високої смертності від коронавірусу
Команда вчених з США і Польщі вивчила останні дані про SARS-CoV-2 і шість інших коронавірусів і, здається, знайшли відповідь на питання, чому коронавірусна пандемія є такою смертельною.
Річ у тім, що SARS-CoV-2 спрацьовує як губка мікроРНК, тобто змінює рівень мікроРНК так, щоб він допомагав реплікації вірусу і придушував імунну відповідь клітини-господаря, пише Science Daily.
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Коронавірус виснажує мікроРНК організму людини
МікроРНК складають всього близько 0,01% від загального числа людських РНК, тоді як у вірусу типу SARS-CoV-2 їх може бути до 50%.
Доказовість такого впливу
Ідея "губки" з'явилася у вчених не вперше. Уже відомо, що РНК-губки вірусу Епштейна-Барра здатні видаляти мікроРНК клітин-господарів, схожу активність проявляють і віруси герпесу і гепатиту С.
Вивчивши геном семи різних типів коронавірусів, зокрема SARS, MERS і SARS-Cov-2, вчені виявили, що число в'язальних ділянок у патогенних вірусів більше, ніж у непатогенних штамів. Більш того, патогенні людські коронавіруси притягують мікроРНК, що відрізняються від непатогенних коронавірусів.
Який мікроРНК визначили у випадку COVID-19
Зокрема, набір з 28 мікроРНК був специфічним для вірусу COVID-19. У SARS і MERS були свої, унікальні набори з 21 і 24 мікроРНК, відповідно.
Також було встановлено, що велика частина з цих 28 мікроРНК вірусу COVID-19 експресуватися в бронхіальних епітеліальних клітинах, дисфункція яких відзначається при патологіях легень.
Багато з цих мікроРНК повинні виконувати роль супресорів пухлини, впливаючи на природну смерть клітин. Зниження їх кількості зазвичай пов'язують з розвитком раку.
Вірус COVID-19, завдяки своїй здатності скорочувати кількість мікроРНК – клітин-господарів, може провокувати виживання інфікованої клітини і таким чином продовжувати її цикл реплікації,
– зробили висновок дослідники.
Втім, вчені запевнили, що ідея потребує додаткових вивчень.