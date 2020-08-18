Команда вчених з США і Польщі вивчила останні дані про SARS-CoV-2 і шість інших коронавірусів і, здається, знайшли відповідь на питання, чому коронавірусна пандемія є такою смертельною.

Річ у тім, що SARS-CoV-2 спрацьовує як губка мікроРНК, тобто змінює рівень мікроРНК так, щоб він допомагав реплікації вірусу і придушував імунну відповідь клітини-господаря, пише Science Daily.

Читайте також Хто не захворіє на COVID-19: нове відкриття вчених

Коронавірус виснажує мікроРНК організму людини

МікроРНК – що це? Це малі некодуючі молекули РНК, які регулюють експресію генів з'єднуючись з ділянками матричної РНК (мРНК) клітини. Це запобігає передачу мРНК в білки. Тобто, мікроРНК є чутливим контролером клітинного метаболізму або реакції на стрес або інфекцію.

МікроРНК складають всього близько 0,01% від загального числа людських РНК, тоді як у вірусу типу SARS-CoV-2 їх може бути до 50%.

Доказовість такого впливу

Ідея "губки" з'явилася у вчених не вперше. Уже відомо, що РНК-губки вірусу Епштейна-Барра здатні видаляти мікроРНК клітин-господарів, схожу активність проявляють і віруси герпесу і гепатиту С.

Вивчивши геном семи різних типів коронавірусів, зокрема SARS, MERS і SARS-Cov-2, вчені виявили, що число в'язальних ділянок у патогенних вірусів більше, ніж у непатогенних штамів. Більш того, патогенні людські коронавіруси притягують мікроРНК, що відрізняються від непатогенних коронавірусів.

Який мікроРНК визначили у випадку COVID-19

Зокрема, набір з 28 мікроРНК був специфічним для вірусу COVID-19. У SARS і MERS були свої, унікальні набори з 21 і 24 мікроРНК, відповідно.

Також було встановлено, що велика частина з цих 28 мікроРНК вірусу COVID-19 експресуватися в бронхіальних епітеліальних клітинах, дисфункція яких відзначається при патологіях легень.

Багато з цих мікроРНК повинні виконувати роль супресорів пухлини, впливаючи на природну смерть клітин. Зниження їх кількості зазвичай пов'язують з розвитком раку.

Вірус COVID-19, завдяки своїй здатності скорочувати кількість мікроРНК – клітин-господарів, може провокувати виживання інфікованої клітини і таким чином продовжувати її цикл реплікації,

– зробили висновок дослідники.

Втім, вчені запевнили, що ідея потребує додаткових вивчень.