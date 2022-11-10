Новое исследование физической активности

Ученые из Университета Ноттингем-Трент также обнаружили, что участники, выполнявшие физические упражнения как натощак, не компенсировали количество потерявшихся в начале дня калорий. Но ученые определили, что вечерние физические упражнения, между 16:00 и 20:00, самые популярные.

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Ученые разработали исследование таким образом, чтобы участники ездили на велотренажере с умеренной интенсивностью в течение 30 минут, а затем выполняли задание на время, чтобы за 15 минут проехать наибольшее расстояние.

Упражнения натощак имеют много преимуществ

Участники делали это дважды в разные дни — один раз натощак и другой — через два часа после еды. Исследователи также измеряли, сколько еды участники съедали в течение дня. Результаты показали, что упражнения натощак увеличивают количество сожженного жира во время тренировки. Она увеличивалась на 70% с 4,5 до 7,7 г.

И хотя потребление калорий во время ужина было примерно на 100 ккал больше для тех, кто выполнял упражнения натощак, потребление калорий в течение всего дня было в среднем на 440 ккал меньше.

Однако исследователи также обнаружили, что несмотря на эти преимущества, голодные участники преодолели немного меньшее расстояние во время 15-минутной гонки на время, имели более низкую мотивацию к упражнениям и меньше наслаждались выполнением упражнения.