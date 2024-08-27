Речь о любимых многими кофе и чае. Рассказываем далее о новых исследованиях пользы этих напитков.

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В одном из исследовании, в котором приняли участие почти 6000 здоровых людей, в течение 7 лет, начиная с их среднего возраста в 68 лет, за последние 5 лет у 230 человек развилась деменция.

Те участники, которые выпивали не менее 2 чашки кофе в день, имели на 38% меньший риск развития деменции по сравнению с теми, кто не пил кофе вообще. В случае чая – этот риск был на 36% ниже.

Как кофе и чай защищают мозг

"Вероятнее всего, это связано с высоким содержанием полифенолов в этих напитках", - отметил профессор кафедры питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения Фрэнк Б. Ху.

Справочно. Полифенолы – это растительные соединения, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что полезно для здоровья мозга.

Полезен ли кофеин

Другое исследование, которое охватило 8451 участников и длилось 9 лет, изучало абстрактное мышление и навыки решения проблем, которые со временем снижаются.

Было обнаружено, что потребление от до 3 чашек кофе в день связано с меньшим снижением подвижного интеллекта, чем употребление 4 или более чашек. В случае с чаем оказалось, что 1 или более чашек в день связаны с более медленным снижением подвижного интеллекта, чем полное отсутствие потребления чая.

Кофеин в умеренных количествах полезен для мозга. В этом контексте "подвижный интеллект" требует хорошей концентрации и быстрого мышления, что может достигаться при умеренном потреблении кофеина",

– говорится в исследовании.

При этом количество кофеина в напитках может играть роль в их влиянии на работу мозга. Ведь избыток кофеина наоборот может снижать производительность.

Более того, медики предупредили, что другие компоненты кофе, как вот кафестол, могут повышать уровень холестерина и негативно сказываться на когнитивных функциях.