Эксперты рассказали, что задержка чихания может представлять реальную угрозу здоровью человека.

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Не останавливайте естественный процесс

Побочные эффекты задержки чихания редки, но они могут вызвать серьезные травмы, поскольку чихание пытается очистить ваш нос. Воздух во время чихания выходит из носовой полости со скоростью до 300 километров в час.

Больше о процессе чихания За одно За одно чихание организм выталкивает примерно 40 тысяч мелких капель – слюны, пыли и микробов. Большинство капель вылетают на расстояние нескольких метров. Интересно, что чихнуть с открытыми глазами – почти невозможно. Ученые объясняют это тем, что организм таким образом защищает глаза от микробов.

Отоларингологи из Университетских больниц Лестера предупредили, что остановка чихательного рефлекса может нанести вред организму.

Это может привести к многочисленным осложнениям: попадание воздуха в грудную клетку между обоими легкими, перфорация вашей барабанной перепонки и даже разрыв аневризмы головного мозга, которая является надутой кровеносным сосудом мозга,

– рассказали специалисты.



Чихание нельзя сдерживать из-за рисков для здоровья / Фото Pexels

Если заблокировать нос во время чихания, то может возникнуть разрыв барабанной перепонки – воздух пытается выйти через нос, перейдет в трубку, которая соединяет ухо и барабанную перепонку.

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Врачи отмечают, что разрыв перепонки может привести к потере слуха. Также повреждение может вызвать ушную инфекцию.

Чихание выталкивает в вашем носу все, чего не должно быть, потому, блокируя нос во время чихания, эти микробы могут попасть в ваши уши, вызывая инфекцию,

– рассказали в ведомстве.