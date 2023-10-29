Молоко является важным источником белка и кальция, необходимых для поддержания здоровья костей как у детей, так и у взрослых. В нормах питания часто указывается, что каждый человек должен потреблять от 2 до 3 порций молочных продуктов в день.

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Чем заменить молоко

Одной порцией считается примерно 200 мл молока, что соответствует одному стандартному стакану. Однако не обязательно употреблять молоко в чистом виде; его можно заменить другими полезными молочными продуктами, такими как йогурт или творог.

Если вы не любите молочные продукты, есть растительные альтернативы. Это может быть растительное молоко (например, миндальное, ореховое, кокосовое), соевые продукты (как тофу) и другие молочные заменители. Не все из них содержат такое же количество белка и кальция, как молоко животного происхождения, поэтому при выборе заменителей читайте информацию на упаковке, чтобы убедиться, что они подходят вам по питательным характеристикам.

И, конечно, следует включить в рацион больше продуктов, богатых кальцием, – соевые бобы, брокколи, капусту. Еще много кальция в рыбе, но есть его нужно с костями, как шпроты или сардина.

Когда молоко лучше не пить

В молоке есть молочный сахар – лактоза. Для его переработки требуется фермент лактаза, но у некоторых людей его не хватает – это самая частая причина, почему молоко вызывает расстройство желудка. Если врач подтвердит лактазную недостаточность – не следует полностью отказываться от молочных продуктов.

В качестве альтернативы подойдут твердые сыры, ферментированные продукты – йогурт, ряженка, кефир или продукты с пониженным содержанием лактозы. Если расстройство желудка даже от небольшого количества лактозы – следует отказаться от молочных продуктов.

Какое молоко лучше пить

Лучше покупать молоко с низким процентом жирности – 1 – 2%. Насыщенные жиры в молочных продуктах и вообще продуктах животного происхождения могут повышать уровень плохого холестерина – липопротеинов низкой плотности – и негативно влиять на здоровье.

Они могут скапливаться на стенках сосудов и мешать кровотоку, а затем стать причиной инсульта. Молоко разной жирности отличается лишь массовой долей насыщенных жиров, а состав других питательных веществ остается одинаковым.