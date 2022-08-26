Moderna подает в суд на Pfizer

Иски подали как в окружном суде США в Массачусетсе, так и в региональном суде в Дюссельдорфе. Это усугубит противостояние между ведущими производителями прививок от COVID-19, которые являются ключевым инструментом в борьбе с болезнью.

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Moderna считает, что вакцина против COVID-19 Comirnaty от Pfizer и BioNTech нарушает патенты, представленные Moderna между 2010 и 2016 годами, охватывающими основополагающую технологию мРНК Moderna. Эта революционная разработка была критически принципиальной для разработки своей мРНК-вакцины Moderna против COVID-19, Spikevax. Pfizer и BioNTech скопировали эту технологию без разрешения Moderna,

– говорится в заявлении компании.

О какой технологии идет речь

Технология мРНК, используемая в вакцинах Moderna и Pfizer-BioNTech, отличается от традиционных вакцин, основанных на введении ослабленных или мертвых форм вируса, чтобы позволить иммунной системе распознать его и создать антитела.

Вместо этого мРНК-вакцины доставляют инструкции клеткам для создания безвредного кусочка спаечного белка, который размещается на поверхности вируса и вызывает COVID-19. После сотворения этого спаечного белка клеточки могут распознавать реальный вирус и биться с ним.