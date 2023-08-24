Ричард Кларк, медицинский директор отделения Калифорнийской системы контроля отравлений в Сан-Диего объясняет, что жало медузы имеет специфические органоиды под названием нематоцисты.

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Эти органоиды активно размножаются под влиянием щелочной среды, а вот кислое для них может быть губительным. По этой причине мочиться на ожог медузы не стоит, ведь моча имеет щелочной pH.

В результате нематоцисты выделят больше яда, что лишь усугубит болевые ощущения и ухудшит степень ожога.

Что же тогда делать при ожогах от медузы

Такого же мнения и Джессика Колла, директор по образованию Океанического центра Мауи на Гавайях.

Она рекомендует промыть место ожога большим количеством соленой воды, а также раствором уксуса. Впрочем, лучше обратиться за медицинской помощью.