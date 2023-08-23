Предостережения об опасности майских, июньских или даже июльских арбузов обычно основываются на том, что в таких плодах содержится большое количество нитратов, а они вредны для нашего организма.

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Насколько опасны нитраты

Некоторые врачи разделяют эту мысль и утверждают, что нитраты превращаются в нитриты, которые превращают белок крови гемоглобин в метгемоглобин – дефектную форму, не способную транспортировать кислород. Также существуют данные о канцерогении нитрозаминов – других веществ, образующихся из нитратов в нашем организме.

Откуда в арбузах нитраты? Нитраты действительно используются как удобрения, стимулирующие созревание урожая. Кроме того, растения всасывают нитраты из почвы, даже если там нет удобрений. Во фруктах и овощах, которые попадают на стол, содержится 85% нитратов, которые мы потребляем с пищей.

Правда, в самих растениях наибольшее количество нитратов концентрируется не в плодах, а в зеленых листьях. Таким образом, "нитратными лидерами" являются скорее шпинат, салат латук, кресс-салат и руккола, а не арбузы – у них содержание нитратов примерно в 10 – 100 раз меньше. Такой диапазон обусловлен особенностями климата и спецификой сельского хозяйства стран, где проводилось измерение.

И все же опасны ли нитраты в арбузах? Согласно оценке Европейского агентства по безопасности пищи, общая польза от употребления овощей и фруктов все же выше, чем потенциальный ущерб от поступления нитратов в организм.

Более того, некоторые вещества, которые образуются из нитратов, могут быть даже полезными для нас. Например, по некоторым данным, нитриты участвуют в защите организма от микробов, а оксид азота способствует расслаблению сосудов и снижению артериального давления.

Что насчет канцерогенности нитрозаминов, которой опасаются противники ранних арбузов? Нитраты действительно могут превращаться в эти вещества в нашем пищеварительном тракте. Однако одновременное употребление витамина С способно подавить эту реакцию. Благо, он содержится в том же арбузе.

В общем фрукты в диете – это отличный способ снизить риск развития рака. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, в день нужно съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов.

Почему люди отравляются арбузами

Какие опасности все же могут быть при употреблении ранних арбузов? Те же, что и при употреблении поздних: плохо вымытый арбуз может привести к пищевому отравлению. Если на корке арбуза находятся болезнетворные бактерии, при разрезании они попадут в мякоть, а оттуда – в наш организм.

Чтобы этого не допустить, перед употреблением арбуза его обязательно нужно тщательно промыть. Если на корке арбуза видны остатки земли, лучше дополнительно пройтись губкой или щеткой. По этой причине не стоит покупать нарезанные арбузы: продавец мог его не помыть или воспользоваться грязным ножом.