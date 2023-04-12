Ранее в небольшом исследовании ученые из клиники Мэйо сравнили микробиомы кишечника людей, которые при прохождении программы для похудения легко теряли вес, или не преуспевали. Присутствие определенных бактерий в кишечнике было связано с успешным похудением. Также оказалось, что у тех, кому не удавалось сбросить вес, был усилен обмен углеводов.

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Новое исследование потери веса

В новом исследовании ученые из Института системной биологии в Сиэтле продолжили развивать эту тему. Они проанализировали данные примерно 100 участников масштабной программы по борьбе с лишним весом. Половине из них удалось сбросить не менее 1% массы в течение 6 – 12 месяцев, у остальных вес оставался стабильным.

Ученые провели генетическое исследование крови и содержание кишечника участников. Они выявили 31 основную особенность микробиому кишечника у людей с разным ответом на программу похудения. Эти отличия были связаны со способностью бактерий расщеплять углеводы и белки, реагировать на стресс и размножаться.

Микробиом кишечника влияет на похудение

Как и авторы предыдущего исследования, ученые из Сиэтла обнаружили, что у людей, которые испытывали трудности с похудением, была повышенная способность к расщеплению крахмала на сахара, всасывающиеся в кишечнике. По мнению ученых, бактерии кишечника реагируют на программу похудения, изменяя свою ферментативную активность. Они считают, что микробиота - "большой игрок", влияющий на успешность борьбы с лишним весом.

Наши данные подчеркивают, что микробиом кишечника является важным фильтром между потребляемой пищей и кровотоком. Похудеть может быть особенно сложно, когда наши бактерии замедляют рост, а также расщепляют пищевые волокна на сахара. Они попадают в кровь до того, как бактерии успевают расщепить их до органических кислот,

– сообщил Кристиан Дайнер (Christian Diener), соавтор исследования.

Ученые не сомневаются, что некоторые кишечные бактерии влияют на то, как легко людям удается похудеть. Однако они указывают, что для уточнения этой роли требуются обширные исследования. Сейчас наука еще далека от предложить пробиотики для потери веса.