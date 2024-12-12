В новом выпуске программы "Хочу быть мамой" на YouTube-канале Люкс ФМ Таня Ли совместно с гинекологом-акушером Людмилой Нестерчук обсудили, каким мифам и предрассудкам можно доверять, передает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ.

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Беременность – это не заболевание, а период, которым женщина должна наслаждаться. 9 месяцев проходят очень быстро,

– подчеркивает гинеколог.

Мифы и правда о беременности

1. Секс во время беременности – это нормально. Если нет осложнений или рекомендаций врача, заниматься интимной близостью можно и нужно.



2. Либидо после родов действительно может снижаться. Молодые мамы часто сталкиваются с сухостью и дискомфортом во время половых актов, поэтому рекомендуется использовать лубриканты.

3. Стрижка и окрашивание волос не запрещаются. Миф о том, что эти процедуры могут навредить ребенку, опровергли. Современные краски без аммиака безопасны для использования во время беременности. Нужно лишь избегать косметических процедур, которые могут быть болезненными или опасными, таких как инъекции.

4. Контакт с котами возможен. Хотя коты могут быть переносчиками токсоплазмы, поэтому нужно избегать контакта с их фекалиями.

5. Лежать на животе в первые недели беременности можно, если это удобно. Однако, в дальнейшем не рекомендуется спать на животе или спине.

6. Теплая ванна не повредит, ведь вода способствует расслаблению. Однако горячих ванн следует избегать.

7. Вязание и шитье не опасны для ребенка, поэтому их можно осуществлять без опасений.

8. Кофе в умеренных количествах (одна-две чашки некрепкого кофе с молоком) разрешена.

9. Авиаперелеты рекомендованы только с 14 недели беременности. На ранних сроках лучше воздержаться от полетов.

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