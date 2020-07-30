Гормональное здоровье – это важно, безусловно. Но часто люди имеют ошибочные представления о работе гормональной системы, а поэтому есть много мифов в эндокринологии, в которые они упорно продолжают верить.

Врач-эндокринолог Чикалова Ирина рассказала о самых популярных из них и объяснила, почему в них не стоит верить.

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Распространенные мифы в эндокринологии

Миф: Если много есть сладкого, то со временем можно заболеть сахарным диабетом.

Правда: если вы здоровый человек и у вас нет склонности к сахарному диабету и ожирению, то не заболеете.

Миф: На фоне сахарного диабета развивается ожирение.

Правда: Нет. Сначала – ожирение, потом – диабет.

Если у вас нет показаний, сладкое не станет причиной развития сахарного диабета / Фото Unsplash

Миф: Заместительная гормональная терапия во время менопаузы продлевает молодость и работоспособность.

Правда: Гормонов молодости не существует. Тот же эстроген – не средство для предупреждения старения. Заместительная гормональная терапия во время менопаузы назначается строго по показаниям.

Миф: Ком в горле – проблемы с щитовидной железой.

Правда: Вероятно, ком в горле это всего лишь чувство, с которыми нужно обратиться к неврологу. Если эта проблема связана со щитовидной железой, то она должна быть значительно увеличена в размерах.

Миф: Узлы щитовидной железы нужно оперировать.

Правда: Далеко не все узлы нужно оперировать.

Миф: Узлы можно вылечить медикаментозно.

Правда: Узлы медикаментозно не лечатся, не рассасываются и не исчезают.

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Миф: Начну принимать гормоны и сразу поправлюсь.

Правда: Гормонов много и они разные, далеко не все гормоны могут вызвать увеличение массы тела.

Миф: Биопсия – это нечто очень страшное и может спровоцировать рост узла или превратить его в злокачественный.

Правда: Биопсия – это безопасный метод определения злокачественных новообразований, который может спасти вам жизнь

Миф: Буду сидеть на кето-диете и вылечусь от аутоиммунного тиреоидита (заболевания щитовидной железы).

Правда: Это совсем не доказательный метод лечения и за 37 лет моей практики ни один пациент не вылечился с помощью кето-диеты.

Важно не заниматься самолечением, а любое лечение подбирать с врачом / Фото Pixabay

Миф: У меня нарушена функция щитовидной железы, значит мне нужно принимать йод.

Правда: Если нарушение функции щитовидной железы связано с нехваткой йода, то да. Но чаще всего нарушение связано с другими причинами.

Миф: Жизнь без щитовидки – это не жизнь.

Правда: Это не правда! Если правильно подобрать терапию, то люди продолжают жить полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывая.

Миф: Все гормоны в норме, а вот антитела повышены. Чем их лечить?

Правда: Ничем. Антитела мы не лечим. Мы лечим только нарушение функции щитовидной железы.