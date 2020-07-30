Мифы в эндокринологии: существуют ли гормоны молодости и провоцирует ли диабет ожирение
Гормональное здоровье – это важно, безусловно. Но часто люди имеют ошибочные представления о работе гормональной системы, а поэтому есть много мифов в эндокринологии, в которые они упорно продолжают верить.
Врач-эндокринолог Чикалова Ирина рассказала о самых популярных из них и объяснила, почему в них не стоит верить.
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Распространенные мифы в эндокринологии
Миф: Если много есть сладкого, то со временем можно заболеть сахарным диабетом.
Правда: если вы здоровый человек и у вас нет склонности к сахарному диабету и ожирению, то не заболеете.
Миф: На фоне сахарного диабета развивается ожирение.
Правда: Нет. Сначала – ожирение, потом – диабет.
Если у вас нет показаний, сладкое не станет причиной развития сахарного диабета / Фото Unsplash
Миф: Заместительная гормональная терапия во время менопаузы продлевает молодость и работоспособность.
Правда: Гормонов молодости не существует. Тот же эстроген – не средство для предупреждения старения. Заместительная гормональная терапия во время менопаузы назначается строго по показаниям.
Миф: Ком в горле – проблемы с щитовидной железой.
Правда: Вероятно, ком в горле это всего лишь чувство, с которыми нужно обратиться к неврологу. Если эта проблема связана со щитовидной железой, то она должна быть значительно увеличена в размерах.
Миф: Узлы щитовидной железы нужно оперировать.
Правда: Далеко не все узлы нужно оперировать.
Миф: Узлы можно вылечить медикаментозно.
Правда: Узлы медикаментозно не лечатся, не рассасываются и не исчезают.
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Миф: Начну принимать гормоны и сразу поправлюсь.
Правда: Гормонов много и они разные, далеко не все гормоны могут вызвать увеличение массы тела.
Миф: Биопсия – это нечто очень страшное и может спровоцировать рост узла или превратить его в злокачественный.
Правда: Биопсия – это безопасный метод определения злокачественных новообразований, который может спасти вам жизнь
Миф: Буду сидеть на кето-диете и вылечусь от аутоиммунного тиреоидита (заболевания щитовидной железы).
Правда: Это совсем не доказательный метод лечения и за 37 лет моей практики ни один пациент не вылечился с помощью кето-диеты.
Важно не заниматься самолечением, а любое лечение подбирать с врачом / Фото Pixabay
Миф: У меня нарушена функция щитовидной железы, значит мне нужно принимать йод.
Правда: Если нарушение функции щитовидной железы связано с нехваткой йода, то да. Но чаще всего нарушение связано с другими причинами.
Миф: Жизнь без щитовидки – это не жизнь.
Правда: Это не правда! Если правильно подобрать терапию, то люди продолжают жить полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывая.
Миф: Все гормоны в норме, а вот антитела повышены. Чем их лечить?
Правда: Ничем. Антитела мы не лечим. Мы лечим только нарушение функции щитовидной железы.