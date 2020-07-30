Гормональне здоров'я – це важливо, безумовно. Та часто люди мають хибні уявлення про роботу гормональної системи, а відтак є чимало міфів в ендокринології, в які вони вперто продовжують вірити.

Лікарка-ендокринолог Чикалова Ірина розповіла про найпопулярніші з них та пояснила, чому в них не варто вірити.

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Поширені міфи в ендокринології

Міф: Якщо багато їсти солодкого, то з часом можна захворіти на цукровий діабет.

Правда: якщо ви здорова людина і у вас немає схильності до цукрового діабету і ожиріння, то не захворієте.

Міф: На тлі цукрового діабету розвивається ожиріння.

Правда: Ні. Спочатку – ожиріння, потім – діабет.



Якщо у вас немає показань, солодке не стане причиною розвитку цукрового діабету / Фото Unsplash

Міф: Замісна гормональна терапія під час менопаузи подовжує молодість і працездатність.

Правда: Гормонів молодості не існує. Той же естроген – не засіб для попередження старіння. Замісна гормональна терапія під час менопаузи призначається строго за показаннями.

Міф: Ком в горлі – проблеми з щитоподібною залозою.

Правда: Ймовірно, клубок у горлі це всього лише відчуття, з якими потрібно звернутися до невролога. Якщо ця проблема пов'язана з щитоподібною залозою, то вона повинна бути значно збільшена в розмірах.

Міф: Вузли щитоподібної залози потрібно оперувати.

Правда: Далеко не всі вузли потрібно оперувати.

Міф: Вузли можна вилікувати медикаментозно.

Правда: Вузли медикаментозно не лікуються, що не розсмоктуються і не зникають.

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Міф: Почну приймати гормони і відразу одужаю.

Правда: Гормонів багато і вони різні, тільки далеко не всі гормони можуть викликати збільшення маси тіла.

Міф: Біопсія — це щось дуже страшне і може спровокувати зростання вузла або перетворити його в злоякісний.

Правда: Біопсія — це безпечний метод визначення злоякісних новоутворень, який може врятувати вам життя

Міф: Буду сидіти на кето-дієті і вилікуюсь від аутоімунного тиреоїдиту (захворювання щитоподібної залози).

Правда: Це зовсім не доказовий метод лікування і за 37 років моєї практики жоден пацієнт не вилікувався за допомогою кето-дієти.



Важливо не займатися самолікуванням, а будь-яке лікування підбирати з лікарем / Фото Pixabay

Міф: У мене порушена функція щитоподібної залози, значить мені потрібно приймати йод.

Правда: Якщо порушення функції щитоподібної залози пов'язано з нестачею йоду, то так. Але найчастіше порушення пов'язано з іншими причинами.

Міф: Життя без щитовидки — це не життя.

Правда: Це не правда! Якщо правильно підібрати терапію, то люди продовжують жити повноцінним життям, ні в чому собі не відмовляючи.

Міф: Всі гормони в нормі, а ось антитіла підвищені. Чим їх лікувати?

Правда: Нічим. Антитіла ми не лікуємо. Ми лікуємо тільки порушення функції щитоподібної залози.