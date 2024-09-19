Уже более 60 лет метформин используется в медицинской практике. Он включен в список важнейших лекарств ВОЗ.

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Новое исследование метформина

Ранее ученые заметили, что метформин может замедлять старение, но исследования на приматах не проводились. Биолог Гуанхуэй Лю из Китайской академии наук решил это исправить, протестировав препарат на 12 самцах макак. Контрольной группой стали 34 обезьяны, которые не получали лекарства. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Первая группа обезьян получала стандартную дозу метформина в течение 40 месяцев, что соответствует 13 годам человеческой жизни. Ученые изучили 79 образцов тканей и органов, провели снимки мозга и физические осмотры. Анализ клеточной активности позволил создать модель с целью оценки биологического возраста тканей.

Метформин замедляет старение

Результаты показали, что у макак, принимавших метформин, деградация мозга шла медленнее, и нейронная активность была как у молодых обезьян. Также ученые отметили улучшение когнитивных способностей и замедление старения других тканей. Препарат также снижал хроническое воспаление, связанное со старением.

Китайские специалисты обнаружили, что метформин активирует белок Nrf2, который защищает клетки от повреждений. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы проверить антивозрастное влияние метформина на людях.