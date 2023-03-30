21-летняя Шелби Бентли, живущая в Ионии, штат Мичиган, недавно поделилась своей удивительной историей родов со своими подписчиками в соцсетях.

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Незамеченная беременность

По ее словам, она поначалу подумала, что роды – это аппендицит, и пыталась игнорировать симптомы в течение 16 часов. А когда отошли воды, женщина подумала, что это мочеиспускание. Женщина обратилась за медицинской помощью только после того, как почувствовала острую боль в течение двух часов.

Врачи подтвердили, что она была на 34 неделе беременности и страдала преэклампсией – это развитие артериальной гипертензии после 20-й недели беременности. В специальном госпитале Sparrow в Лансинге сделали срочное кесарево сечение, и она родила здорового мальчика.



Семья рада неожиданному ребенку / Фото Mirror

Младенец здоров

Возлюбленный будто предсказал это. За два дня до этого он сказал, что хочет, чтобы у нас родился мальчик. Но я думала, что у меня аппендицит, потому что я работаю в сфере здравоохранения, поэтому знакома с некоторыми из этих вещей. Я думала, что мой аппендикс вот-вот лопнет. Я думала, что умру. Когда я пошла в больницу и они спросили, думаю ли, что беременна, я сказала: "Нет". У меня были месячные,

– рассказала женщина.

Бентли утверждает, что во время беременности у нее все было особых симптомов. Единственное, что она заметила – то, что набрала несколько килограммов.

"Врач пришел и сказал: "У вас скоро будет ребенок". Я сказала: "Вы серьезно? Я была так шокирована. Я плакала все время, пока меня не отвезли на кесарево сечение. Это был такой стресс", – добавила она.

Она также заявила, что рада родить своего "неожиданного ребенка". Мальчик здоров и весит 2,5 килограмма.