Магнитные бури в июне 2020 года: актуальный прогноз
В июне 2020 года ожидаются две магнитные бури. Всплески солнечной активности придутся на 8 и 9 числа. Вероятно, что метеочувствительные люди их почувствуют.
Такими прогнозами поделились в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
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Когда ожидать магнитные бури в июне 2020 года
Магнитные бури в июне 2020 года будут беспокоить дважды.
Так, в первый летний месяц ожидаются одна сильная и одна средняя вспышки на Солнце:
8 июня – геомагнитная вспышка средней силы;
9 июня – сильная магнитная буря.
Как магнитные бури влияют на здоровье:
Но не все люди метеозависимы, впрочем иногда люди жалуются, что их плохое самочувствие совпадает с прогнозом магнитных бурь.
Следовательно, люди могут испытывать такие симптомы:
- Головная боль.
- Раздражительность, перепады настроения.
- Сонливость.
- Снижение работоспособности или общая слабость.
- Повышение артериального давления.
- Боль в суставах.
Действительно ли есть влияние магнитных бурь на здоровье людей
Впрочем, следует понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому если вы часто чувствуете себя обессиленными, чувствуете боль – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.
Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может возникнуть не из-за магнитных бурь, а свидетельствовать о других серьезных заболеваниях.