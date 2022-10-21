В Львовской ОВА рассказали, что разработкой львовские ученые занялись в 2014 году. Препарат был готов уже через год. Патент Украины на изобретение учёные получили в 2016 году.

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Над разработкой были задействованы профессоры Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого:

Максим Луцик;

Ростислав Стойко;

Ростислав Белый.

Шандор Вари – топ-менеджер одного из американских медицинских центров – стал спонсором производства "Активатора свертывания крови" в Украине.

Что известно о препарате

Медики объясняют, что активатор свертывания крови – микрогранулы. Контактируя с кровью, они образуют вязкий гель. Именно он помогает остановить кровотечение.

Пропорции – 10 г препарата превращают в густой гель 100 миллилитров крови. Важно: если рана большая, гемостатик должен наложить профессиональный медик. Тогда допускается использование нескольких упаковок.

Как только вы смешаете порошок с кровью, он превращается в гель. 10 граммов достаточно, чтобы превратилось в густой гель 100 мл крови. Это очень много. Если рана большая, гемостатик должен накладывать профессиональный медик, и он может использовать несколько упаковок.

– говорится в сообщении.

Заметьте ! Команда ЛНМУ (4 человека) производит от 500 до 1000 упаковок препарата ежемесячно.

Также есть гемостатические бинты. В Украине их уже производят.