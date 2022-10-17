Коралловидный камень обычно формируется уже во взрослом возрасте. Но 13-летний Павел из Донетчины с рождения имеет ДЦП, а также эпилепсию. Большой камень появился из-за малоподвижности и большой нагрузки организма на лекарства.

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Почка мальчика не могла выполнять свою функцию

Мальчик – из прифронтовой Дружковки. Сначала Павел лечился в Харькове, позже из-за войны и болезни сына семья переехала во Львов. Уже там медики обнаружили, что вся полость почки была исполнена образованием размером 8х3 сантиметра. И уже не было места, где могла бы собираться моча. Проще говоря, орган просто не мог делать свою функцию.

Как прошла операция

Медики отделения урологии детской больницы Святого Николая раздробили и удалили его без разреза и через 5-миллиметровое отверстие. Мини-инвазивное вмешательство было выполнено методом перкутанной нефролитотрипсии (PCNL). Хотя сам метод PCNL наиболее распространен во взрослой урологии.

Так, из-за небольшого прокола и с помощью полумиллиметровой металлической трубки, камеры и ультразвуковой приставки специалисты раздробили камень. А его частицы выбили наружу постоянным потоком жидкости. Восстановление после такой операции – быстрое. Пациента уже выписали,

– говорится в сообщении.

К слову, самый маленький ребенок с коралловидным камнем в почке, которого в своей практике лечили специалисты урологического отделения, имел всего 9 месяцев.